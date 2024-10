Von Claudia Tieschky

In der blutigen, düsteren ARD-Mystery-Serie Oderbruch sagt jemand zu Maggie, gespielt von Karoline Schuch, die in Dinge hineingezogen wird, mit denen sie nichts mehr zu tun haben wollte: „Du musst alles vergessen, was du bisher über diese Mythen und Legenden gehört hast“. Vergiss alles bisherige – genau das passt jetzt sehr schön als Empfehlung für den Tatort Kiel. Denn dort hört bald Axel Milberg als Klaus Borowski – Mythos und Legende seit 2002 – auf, wie er 2023 ankündigte. Nun hat der NDR seine Nachfolgerin bekannt gegeben, und mit der Wahl von Karoline Schuch macht der Sender das im Grunde einzig Richtige nach so einer prägenden Ära: den größtmöglichen Bruch. Er setzt mit einer ganz neu gelagerten Figur – Schuchs Elli Krieger ist Polizei-Psychologin – einen kompletten Neuanfang. Nach dem in jeder Hinsicht großen und in der Präsenz dominanten Milberg muss sozusagen ein Raum neu gefüllt werden. Als Zuschauer möchte man sagen: idealerweise so überraschend wie die Auflösung in Oderbruch, aber das wäre für den Sonntagabend vermutlich doch zu blutig und abgefahren.