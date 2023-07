Im Herbst soll Heike Makatsch als Tatort-Kommissarin "Ellen Berlinger" noch ein letztes Mal Verbrecher jagen. Dann stellt der Südwestrundfunk die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und ihrem Mainzer Ermittlerteam ein.

Als Begründung nennt SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler die Inflation und spürbare Kostensteigerungen. "Zudem müssen wir im Rahmen unseres digitalen Umbaus Geld umschichten, um mehr Serien für die ARD Mediathek realisieren zu können." Die drei anderen Tatort-Reihen des SWR bleiben bestehen. Warum die Ermittler aus Ludwigshafen, Stuttgart und dem Schwarzwald bleiben dürfen, kommentiert der SWR nicht.

Makatsch war 2016 als Spezial-Ermittlerin gestartet, anstatt mit Dauerpräsenz aufzuwarten, sollten die Episoden mit ihrer Figur Ellen Berlinger etwas Besonderes sein. Allerdings wurden sie dann gleich so selten, dass man fast den Eindruck haben konnte, der SWR hätte Berlinger zwischendurch selber vergessen: Nach der Startfolge 2016 gab es bislang nur noch drei weitere Episoden, 2018, 2021 und 2022. Besonders gepflegt hat der SWR Ellen Berlinger eher nicht. Nach der ersten Episode in Freiburg spielten die weiteren Fälle dann in Mainz. Ihr letzter Tatort mit dem Titel "Aus dem Dunkel" wird im Herbst im Ersten ausgestrahlt. Nicht mehr dabei ist dann schon Sebastian Blomberg, der in den letzten drei Fällen Berlingers wunderbar unergründlicher Ko-Ermittler Martin Rascher war und für seine Hauptrolle in der historischen Miniserie Bonn - Alte Freunde, neue Feinde in der ARD gerade für den Deutschen Schauspielpreis 2023 nominiert ist.