Von Emily Weber

Es gibt den Tatort aus unter anderem München, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Wien, Leipzig, Dortmund und jetzt auch: den Tatort Twitch. Der spielt in keiner Großstadt im deutschsprachigen Raum, sondern an einem Ort, der in den Breitengraden des Internets wohl irgendwo zwischen Youtube und Tiktok liegt. Twitch ist eine Live-Streaming-Plattform, auf der sich in erster Linie Gamer und Gamerinnen in Echtzeit bei Videospielen filmen. Zwar gibt es auch schon ein "Tatort Game", hier kann online ein Fall gelöst werden. Aber der BR hat sich jetzt noch mal was Neues ausgedacht.