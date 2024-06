Von Cornelius Pollmer

Es ist bekannt, dass die Deutschen neben Atmen, Schlafen, Essen und Trinken auf nichts so sehr angewiesen sind wie auf eine regelmäßige Zufuhr von Krimis in allen möglichen Darreichungsformen. Als eine solche Form hat sich in den vergangenen Jahren der Podcast mehr als nur etabliert, und darin besonders beliebt ist die zuweilen hochspekulative Betrachtung sogenannter cold cases, also ungeklärter Kriminalfälle. Mit der dialogischen Nacherzählung und Verhandlung solcher lassen sich heute Arenen, wenigstens aber Stadttheater mit Publikum füllen.