"Tatort" aus Dresden:Der Louis will nicht mithelfen

Bevor Anna Bürger (Katia Fellin) aufs Gaspedal des Fluchtautos drückt, gibt's erst mal einen Kuss für ihren Mann Louis (Max Riemelt). So viel Zeit muss sein, nachdem sie ihn gerade in einem spektakulären Stunt aus der Untersuchungshaft befreit hat. Leidenschaftliche Gesten gibt es genug in diesem Dresdner Tatort, außerdem Schwüre, dass man schließlich als Familie, und nicht als Individuum in diesem Schlamassel steckt.

Louis Bürger wird von den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) verdächtigt, den Nachbarn getötet zu haben. Man kann Bürger nicht verübeln, dass er Gorniak den rhetorischen Dijon-Senf während der Vernehmung, man sei ihm gegenüber "ganz unvoreingenommen", nicht abnimmt. Also, ab ins Auto, Flucht mit der Ehefrau, aber stopp, erst mal muss man noch den Sohn aus dem Kinderheim abholen.

Im Heim kommt es zur Geiselnahme, Louis Bürger verschanzt sich dort mit seiner kleinen Familie, brüllt auch mit einem durchstochenen Trommelfell recht viel herum, bedroht die Heimleiterin hier, verprügelt einen Jugendlichen da. Das Ermittlerteam steht hilflos in der brütenden Hitze davor, bis Karin Gorniak etwa nach einer Stunde der zähen Ausgangssituation das Offensichtliche verkündet: "Wir müssen unbedingt verhindern, dass der durchknallt." Ach was.

Was auch zusammenhält: dass alle schwitzen

Zwischen Anna, Louis und Tim Bürger spielen sich derweil traute Familienszenen ab, als seien sie nicht vom SEK umstellt, sondern befänden sich irgendwo auf der Zwölf-Stunden-Sommerurlaubsautofahrt zwischen Dresden und Rimini: müde (Mama Anna), trotzig (Sohn Tim) oder cholerisch (Papa Louis). Annas Frage, als sie nebenbei versucht, herauszufinden, wer den Nachbarn nun eigentlich umgebracht hat, fällt jedenfalls bestimmt nicht zum ersten Mal: "Mann, Louis, warum willst du nicht mithelfen?"

Das will er einfach nicht, der Louis, und das wird schnell fad, ebenso wie das Grillengezirpe vor dem Kinderheim. Auch, wenn Max Riemelt die Figur des dauerhysterischen Rabauken mit Stoppelfrisur schon sehr gut steht.

Drehbuch (Stefanie Veith, Michael Comtesse) und Regie (Stephan Lacant) haben sich ganz und gar dem Topos des Zusammenhalts verschrieben, und als hätte man verzweifelt etwas gesucht, das die Charaktere eint, ist der Star in diesem Tatort: der Schweiß. Schweiß auf dem Hals von Ermittlerin Gorniak, Schweiß auf Kommissariatsleiter Peter Schnabels Stirn (angenehm zurückhaltend mit seinen empathischen Mundwinkeln: Martin Brambach), Schweiß sowieso überall auf Max Riemelt.

Am Ende fragt man sich ein wenig, wofür denn nun die Zeit eigentlich gekommen ist. Vielleicht, um vor lauter Sommer-Suggestion an diesem Aprilsonntag erst mal kalt zu duschen.

Sonntag, das Erste, 20.15 Uhr.