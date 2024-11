BR-„Tatort“:Carlo Ljubek wird neuer Münchner „Tatort“-Kommissar

Dass Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr aufhören werden , war schon länger bekannt – und wurde entsprechend angemessen betrauert, vielleicht auch benölt. Nun steht ein Nachfolger fest: Der Schauspieler Carlo Ljubek wird neuer Münchner „ Tatort “-Kommissar. Von 2026 wird er in der ARD -Serie als Kriminalhauptkommissar Nikola Buvak ermitteln, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Montagabend mitteilte. Ferdinand Hofer bleibt demnach als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann im Team der Münchner Mordkommission. Der erste Fall soll voraussichtlich Ende 2025 gedreht werden.

BR: Tradition kroatischer und bayerischer Wurzeln fortführen

Ljubek hat eine Geschichte der Stadt. Mit 16, so erzählt er das selbst, ist er nach München zu seinem Vater gezogen und hat beim TSV 1860 Fußball gespielt. Später studierte er an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel. Nach der Ausbildung arbeitete er am Schauspiel Köln und am Schauspielhaus Hamburg. Parallel begann er, Filme und Serien fürs Fernsehen und für Streaming-Dienste zu drehen. Zuletzt spielte er unter anderem in der Netflix-Serie „Schlafende Hunde“ von Stephan Lacant und Francis Meletzky, in Caroline Links ZDF-Serie „Safe“ oder im Kinofilm „Alle die du bist“ von Michael Fetter Nathansky. Auch im Münchner Tatort war er schon einmal dabei – 2024 in der Folge „Das Wunderkind“.

Freude nun über das permanentere Engagement: „Tatort-Kommissar in München, das ist eine große Ehre und schöne Herausforderung“, wird Ljubek in der BR-Meldung zitiert. Er kehre damit auch in eine von seinen „so vielen Heimaten“ zurück. Die zuständige BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs sagte: „Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen und charismatischen Schauspieler wie Carlo für die Rolle des neuen Hauptkommissars Nikola Buvak gewonnen zu haben.“ Ebenso großartig sei es, dass Ferdinand Hofer für Kontinuität in der Landeshauptstadt sorge. Freudig stimme sie, dass man damit die Tradition kroatischer und bayerischer Wurzeln bei den Ermittlern fortführe.

Batic und Leitmayr sind laut BR noch fünf Mal im „Tatort“ zu sehen. Der 100. Fall, der in der Saison 2025/26 gezeigt werden soll, wird ihr letzter sein.