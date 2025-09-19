Die Journalistin Tanit Koch soll für den NDR das Reportagemagazin „Klar“ moderieren. Um die Sendung, die in drei Pilotfolgen in Kooperation zwischen dem Norddeutschen und dem Bayerischen Rundfunk entstand und von Julia Ruhs moderiert wurde, war eine Kontroverse entbrannt . Eine Folge über Migration führte zu Programmbeschwerden und Protest unter Mitarbeitern des NDR.

Am Donnerstag hatte der NDR bekannt gegeben, dass man die Sendung zwar fortsetzen wolle, künftig aber eine eigene Moderation einbringen werde. 2026 wird es sechs neue Folgen „Klar“ geben. Drei davon wird der BR mit Julia Ruhs drehen, drei wird der NDR mit Tanit Koch drehen.

Tanit Koch wird zusätzlich redaktionell an den Folgen mitarbeiten. Juliane von Schwerin, stellvertretende NDR-Programmdirektorin, sagt in einer Mitteilung des Senders: „Mit Tanit Koch haben wir eine versierte Journalistin und meinungsstarke Moderatorin für ‚Klar‘ gewonnen.“ Koch war zuletzt Autorin des Focus und zuvor bereits Chefredakteurin der Bild, Chefredakteurin bei RTL Deutschland und Geschäftsführerin bei n-tv. 2021 leitete Koch die Wahlkampfkommunikation für den damaligen Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

Tanit Koch sieht es „als Chance, mit meiner Perspektive von außen zur Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizutragen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Julia Ruhs hat sich über den Umgang des NDR mit ihr öffentlich beschwert. „Dass ich ‚Klar‘ für den NDR nicht mehr moderieren darf, ist ein Armutszeugnis.“ Beim Bayerischen Rundfunk werde sie „weiterhin das machen, was beim NDR offenbar unmöglich ist“.