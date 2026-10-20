Mehr als 100 Demonstranten haben am Dienstag vor dem Tamedia-Gebäude in Zürich gegen die geplanten Sparmaßnahmen des Konzerns protestiert. Das Medienunternehmen Tamedia, das zur TX-Group gehört, hatte Anfang Oktober bekannt gegeben, in den Redaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf 34 Vollzeitstellen abbauen zu wollen. 41 Mitarbeitende sind davon betroffen, 9 in der Westschweiz und 28 in der deutschsprachigen Schweiz sowie vier am Printdesk.