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SchweizProtest gegen geplante Entlassungen bei Tamedia

Lesezeit: 2 Min.

Mitarbeitende der Tamedia-Redaktion und Sympathisanten vor dem Konzerngebäude der TX-Group in Zürich.
Mitarbeitende der Tamedia-Redaktion und Sympathisanten vor dem Konzerngebäude der TX-Group in Zürich.
Michael Schmid/picture alliance/Keystone

Der Medienkonzern möchte 41 Stellen abbauen. Die Angestellten demonstrierten gegen die geplanten Kündigungen und den Einsatz von KI.

Von Nicolas Freund, Zürich

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Mehr als 100 Demonstranten haben am Dienstag vor dem Tamedia-Gebäude in Zürich gegen die geplanten Sparmaßnahmen des Konzerns protestiert. Das Medienunternehmen Tamedia, das zur TX-Group gehört, hatte Anfang Oktober bekannt gegeben, in den Redaktionen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf 34 Vollzeitstellen abbauen zu wollen. 41 Mitarbeitende sind davon betroffen, 9 in der Westschweiz und 28 in der deutschsprachigen Schweiz sowie vier am Printdesk.

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