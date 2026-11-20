Mehr Fachgespräch als Schlagabtausch: Fünf Expertinnen und Experten, darunter SPD-Mann Sigmar Gabriel, erklären den Zuschauern fast aufgeräumt eine äußerst bedrohliche Weltlage. Nur die Ukrainer haben – wie so oft – keine Stimme.

Die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum brachte es im Magazin Atlantic auf den Punkt: Der zu „Yalta 2.0“ aufgeblasene Dreiergipfel von Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump im chinesischen Shenzhen habe offenkundig nicht dazu gedient, Kriege zu beenden – und schon gar nicht Putins blutige Invasion der Ukraine. Sondern nur dazu, Bilder zu produzieren, mit denen die drei politischen Führer für einen kurzen Show-Moment ihr eigenes Versagen hätten maskieren wollen. Ein kurzes, choreografiertes Treffen ohne Substanz.