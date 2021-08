Von Caspar Busse und Claudia Tieschky

Wenn am kommenden Montag um 22.15 Uhr die Tagesthemen beginnen, könnten die Zuschauer beim Zappen leicht irritiert sein: Auf RTL treffen sie zur gleichen Zeit auf den langjährigen Tagesschau-Chefmoderator Jan Hofer - der dort bei RTL direkt künftig um diese Zeit, so RTL, "die Menschen kompakt, direkt und verständlich auf den neuesten Stand bringen" soll. Von Herbst an kommt noch die von der ARD abgeworbene Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay dazu. Macht das was mit denen bei ARD aktuell in Hamburg? Helge Fuhst, 37, ist dort zweiter Chefredakteur und für die Tagesthemen zuständig.