Von Marlene Knobloch

Wo Kinder das Parkett von Erwachsenen (meistens Politiker) betreten, droht immer die Gefahr der kitschiger Verklärung. Die jungen Gästen seien "frech", "süß" oder "super professionell", wie man ihnen dann gerne gönnerhaft attestiert. Von "leuchtenden Kinderaugen" ist dann zu lesen. Und selbstbeglückt heftet man sich in der Erwachsenenwelt in solchen Momenten weitere verpappte Adjektive ans von Zahnpastaflecken freie Revers. Der Auftritt der zwölfjährigen Ella in den "Tagesthemen" an diesem Dienstagabend ist wenig süß oder frech. Er ist befreiend einfach. Da fragt nicht jemand wissend vor der blauen Wand, ob Putin in Denkstrukturen des imperialen Zeitalters verhaftet sei oder der Westen seine bisherige Energieversorgungsstrategie überdenken müsse. Die Kommentatorin stellt die Frage, die im Innern vieler erwachsener Zuschauer von lauter Krisenvokabeln zugeschüttet schlummert: "Was stimmt nicht mit Leuten wie Putin?"