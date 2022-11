Von Anna Ernst, Berlin

In Großbritannien steht tabloid nicht nur für ein Zeitungsformat, sondern auch für die Boulevardblätter, die in diesem kleinen Format gedruckt werden. Die Tabloids versprechen leichten Lesegenuss: Sie sind kompakter, man kann sie in die Tasche stopfen, problemlos auf engstem Raum in der U-Bahn ausklappen. Auch jenseits des Boulevardjournalismus haben Medienhäuser weltweit deshalb immer wieder mit kleineren Formaten experimentiert - mit durchwachsenen Ergebnissen. Beim Tagesspiegel in Berlin allerdings ist man sich jetzt sicher: Das Tabloid-Format ist die Zukunft.