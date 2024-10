Von Laetitia Feddersen

Selbst Susanne Daubner, seit 25 Jahren Tagesschau-Sprecherin, schon qua Rolle inbegriff journalistischer Distanz, wurde am Donnerstagabend in den Hauptnachrichten der ARD für das Anliegen eigene Sache eingesetzt. Am Ende der 20-Uhr-Ausgabe ging es, nach Terroranschlag in Ankara, und humanitäre Hilfe für Libanon, um die Belange der ARD. „Das hier ist der Instagram-Kanal der Tagesschau“, sagte Daubner und verwies auf die Aktion, mit der die Tagesschau schon den ganzen Tag und auf mehreren Kanälen für ein Anliegen der ARD arbeitete – kurz vor der für die Öffentlich-Rechtlichen entscheidenden Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig.