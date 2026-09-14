Sydney Sweeney sorgt mal wieder für Aufregung – diesmal mit einer freizügigen Werbung für einen Wettanbieter. Wer sich über die Nacktheit aufregt, hilft damit aber vor allem dem Unternehmen hinter der Kampagne.

Sydney Sweeney hat es schon wieder getan. Ein neuer Shitstorm, wieder einmal ausgelöst durch eine Werbekampagne. „Just Sports“ lautet der Werbespruch, den der Wettanbieter Novig über die Fotos schreibt. Lediglich ein Baseballschläger, ein Basketballkorb oder ein Football verdecken den Blick auf Sweeneys nackten Körper. „Keine Wetten auf Kriege oder Tode“, verspricht Sweeney in die Kamera im zugehörigen Werbespot. „Oder Politik.“ Nur Sport also. Ein Politikum ist die Kampagne trotzdem schon.