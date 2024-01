Von Joachim Hentschel

Wer das kleine Rundfunkstudio kennt, das der RBB in der Shopping-Mall Bikini Berlin für seine Welle Radio Eins betreibt, kennt auch sein Problem. Geht man dort live auf Sendung und empfindet während einer längeren Show plötzlich Harndrang, kann man nicht schnell aufs Klo gehen. Denn es gibt keines. Man braucht ein passendes Zeitfenster und den Mut zum Sprung. Muss im richtigen Moment in die Pizzeria nebenan starten, dort den verwinkelten Gastraum durchqueren, das Bad benutzen und pünktlich zurück im Studio sein. Nur sehr gut trainierte Radioleute schaffen das in handgestoppten drei Minuten.