Von Jürgen Schmieder

Es ist ein Mega-Deal: Disney, Fox und Warner Bros. Discovery haben verkündet, all ihre Sport-Rechte zu einem gemeinsamen Streaming-Angebot bündeln zu wollen. Es klingt nach einer Disruption von Profisport und dessen Rechteverwertung, deren negative Auswüchse auch in Deutschland zu sehen sind. Denn wenn die Rechte an einzelnen Sportarten oder Ligen auf mehrere Konzerne verteilt sind, wissen die Zuschauenden nicht mehr, wo überhaupt was läuft, und für welches Ereignis sie wo ein Abo abschließen müssen.