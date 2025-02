Von Thore Rausch

American Football ist ein Sport, in dem es öfter mal knallt. Angreifer auf Verteidiger, Helm auf Helm. Beim Super Bowl soll aber alles nett sein, ein Sportfest für die ganze Familie, mehr Chicken-Wings, weniger Politik – vor allem nicht in der Halbzeitpause. Als Samuel L. Jackson dann als Uncle Sam verkleidet auf die Bühne tritt und Lamar dazu rappt „The revolution about to be televised / you picked the right time but the wrong guy“ ist eines klar: Dieses Jahr wird es auch in der Halbzeit richtig knallen.