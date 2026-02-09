Was war das bloß für ein trauriges Schauspiel? Groß angekündigt hatten sie diese Halbzeit-Show, nicht verpassen, unbedingt einschalten, so etwas habe die Welt noch nicht gesehen. Und dann dies: Auf einer Bühne, die aussah wie eine kleinstädtische Table-Dance-Bar nörgelte einer auf seiner goldenen E-Gitarre die vielleicht schnulzigste Version, die der amerikanischen Nationalhymne je angetan wurde. Am Bühnenrand spuckte die Pyrotechnik Feuer. Dann kamen noch zwei weitere Gitarristen und nörgelten mit dem Ersten mit. Diese Darbietung hatte bloß ein Gutes: Es war nicht die offizielle Super-Bowl-Halbzeit-Show mit Bad Bunny, sondern lediglich die gleichzeitig von „Turning Point USA“ organisierte Gegenveranstaltung für die Bad-Bunny-Boykottfront.