Auf den Plattformen „Strava“, „Goodreads“ und „Letterboxd“ kann man seine Kilometer zählen, Seiten oder Filmminuten messen. Wie verändert das unsere Freizeit?

Von Eva Goldbach

Heute ertappt man sich oft dabei, einem Fremden um ein Uhr nachts auf Instagram beim Teppichreinigen oder Guinness-Exen zuzuschauen. Früher waren Timelines noch mit dem gefüllt, was der Freundeskreis so treibt. Für alle, die sich wieder an diese Frühphase erinnern wollen, gibt es nun einige aufstrebende Plattformen mit einem großen Versprechen auf ein entschleunigteres Leben.