Heute ertappt man sich oft dabei, einem Fremden um ein Uhr nachts auf Instagram beim Teppichreinigen oder Guinness-Exen zuzuschauen. Früher waren Timelines noch mit dem gefüllt, was der Freundeskreis so treibt. Für alle, die sich wieder an diese Frühphase erinnern wollen, gibt es nun einige aufstrebende Plattformen mit einem großen Versprechen auf ein entschleunigteres Leben.
Social MediaHeute schon geloggt?
Auf den Plattformen „Strava“, „Goodreads“ und „Letterboxd“ kann man seine Kilometer zählen, Seiten oder Filmminuten messen. Wie verändert das unsere Freizeit?
Von Eva Goldbach
Netzsicherheit:Wie gewöhnen wir Kindern das Scrollen ab?
So manch ein Wahlkämpfer fordert in diesem Sommer, Minderjährige aus dem Internet auszusperren. Der Blick in Länder, in denen das schon versucht wird, mahnt: In der Praxis hat man die Folgen für die Meinungsfreiheit nicht im Griff.
