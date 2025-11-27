Zum Hauptinhalt springen

StreamingDas Ende ist nah

Lesezeit: 3 Min.

Überlebt sie die Machenschaften des Superbösewichts Vecta? Winona Ryder in „Stranger Things“, Staffel fünf.
Überlebt sie die Machenschaften des Superbösewichts Vecta? Winona Ryder in „Stranger Things“, Staffel fünf. (Foto: Netflix)

Aber noch nicht ganz da. Netflix zelebriert das Finale von „Stranger Things“ in drei Häppchen, jetzt startet das erste. Analog zum Austrahlungsprinzip an dieser Stelle also: das erste Drittel einer Serienkritik.

Von David Steinitz

Hier eine Liste von allen heiß geliebten Charakteren, die in der fünften und letzten Staffel „Stranger Things“ sterben: Gleich zu Beginn erwischt es eine besonders beliebte Figur, die seit der ersten Staffel 2016 mit dabei ist und die aufgrund eines schrecklichen... Nein, nein, keine Sorge, kleiner Spoiler-Scherz. Ob und wenn ja, wer im Finale dran glauben muss, darf, will und kann man an dieser Stelle nicht verraten. Denn Netflix zelebriert das Ende seiner Prestige-Serie mit einem fast schon HBO-haften Mut zur Ausstrahlungsverzögerung.

