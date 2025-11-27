Hier eine Liste von allen heiß geliebten Charakteren, die in der fünften und letzten Staffel „Stranger Things“ sterben: Gleich zu Beginn erwischt es eine besonders beliebte Figur, die seit der ersten Staffel 2016 mit dabei ist und die aufgrund eines schrecklichen... Nein, nein, keine Sorge, kleiner Spoiler-Scherz. Ob und wenn ja, wer im Finale dran glauben muss, darf, will und kann man an dieser Stelle nicht verraten. Denn Netflix zelebriert das Ende seiner Prestige-Serie mit einem fast schon HBO-haften Mut zur Ausstrahlungsverzögerung.