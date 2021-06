Von Willi Winkler

In Venedig ist es jetzt sehr schön: morgens die Mosaiken in San Marco, dahinter die vielen Boutiquen mit den vielen Handtaschen von Prada und Fendi, mittags das Eis auf der Rialto, die Sonne abends ganz vorn an der Punta della Dogana, der Einfahrt zum Canal Grande: aaah, keine Pest, kaum Touristen, nur Venedig.