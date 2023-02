Von Harald Hordych

Störungen während einer Livesendung sind lästig. Einerseits. Andererseits bietet sich im Moderatorenfach kaum eine bessere Chance zu zeigen, wie weit man es in Sachen Charakterfestigkeit, Schlagfertigkeit und Lässigkeit gebracht hat - Steigerungspotenzial gibt es höchstens, wenn der Gast sich selbst als Störer entpuppt. Das jüngste Beispiel für den Tanz auf dem schmalen Grat, autoritär und charmant gleichzeitig zu sein, also die Ordnung im Auge zu haben, aber trotzdem die heitere Stimmung nicht zu stören, hat nun Steffen Hallaschka, einer von zwei regelmäßigen Moderatoren der RTL-Sendung Stern TV, hingelegt. Hallaschka hatte am Mittwoch die Siegerin des RTL Dschungelcamps Djamila Rowe zu Gast, auf einer Art Dschungelbühne. So was hat den Beigeschmack von Lobhudelei in eigener Sendersache, logisch, aber die beste Werbung machte Hallaschka durch sein Stör-Krisenmanagement dann für sich selbst.