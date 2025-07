Trump und die Folgen für die amerikanische Medienlandschaft: Der Kongress streicht den öffentlichen Sendern die Mittel. Und CBS stellt Stephen Colberts „Late Show“ ein.

Von Jörg Häntzschel

Der US-Sender CBS hat dem Comedian Stephen Colbert gekündigt und stellt seine wöchentlich vier Mal ausgestrahlte „Late Show“ im Mai 2026 ein. Das hat Colbert in seiner Sendung am Donnerstagabend bekanntgegeben. Es ist die neueste einer ganzen Reihe von Verwerfungen bei CBS, die in der amerikanischen Medienwelt große Besorgnis um die politische Unabhängigkeit des Senders ausgelöst haben.