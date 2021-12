Von Nico Fried

Er erschien deutlich zu früh, aber ohne Schlips. Beides unterschied Steffen Hebestreit am Montag von seinem Vorgänger Steffen Seibert, der zwar stets mit Krawatte, aber gelegentlich auf den letzten Drücker oder gar später die Treppe zum Sitzungssaal der Bundespressekonferenz hinaufgeeilt war. Auch wenn man Hebestreit in seinen verschiedenen früheren Verwendungen selten anders gesehen hat, war sein offener Hemdkragen an diesem Montag doch als ein kleines Statement zu verstehen: Dass sich nämlich Titel und Aufgabe verändert haben mögen, nicht aber der Typ, der sie wahrnimmt. Oder, wie es Angela Merkel formuliert hätte: "Sie kennen mich."