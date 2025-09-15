Nachdem RTL einem gewissen Stefan Raab neunzig Millionen für fünf Jahre Fernsehen zahlte und dessen Quote zuletzt abschmierte, ist schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen klar: Jetzt haben sie ihn bezahlt, jetzt senden sie ihn halt.
RTLIst das ernsthaft die Raab-Offensive?
Lesezeit: 2 Min.
Stefan Raab will mit seiner neuen RTL-Show endlich den Sprung zurück ins abendliche Fernsehen schaffen. Über eine Fernsehviertelstunde, in der wirklich gar nichts klappen will.
Von Thore Rausch
