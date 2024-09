Von Marlene Knobloch

Es dauert zwei Stunden, da entfaltet sich die Geschichte dieser Auferstehung auf einem einzigen Oberkörper: Stefan Raab steht nach neun Jahren Abstinenz wieder im deutschen Fernsehen. Mit erhobenen Fäusten, Pilotenbrille, zuckendem Bizeps und schnurgeradem Grinsen. Raabs Körper wurde im Lauf der Fatsuit-lastigen Vorinszenierung in verschiedenen Ankündigungsvideos zum Hot Topic – ist er in Form, wie sieht er aus, was hat er gegessen, wie will er so freizeitdeformiert gegen die Boxweltmeisterin Regina Halmich antreten?