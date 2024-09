Comeback von Stefan Raab:Er ist zurück

Von Marlene Knobloch

Es dauert zwei Stunden, da entfaltet sich die Geschichte dieser Auferstehung auf einem einzigen Oberkörper: Stefan Raab steht nach neun Jahren Abstinenz wieder im deutschen Fernsehen. Mit erhobenen Fäusten, Pilotenbrille, zuckendem Bizeps und schnurgeradem Grinsen. Raabs Körper wurde im Lauf der Fatsuit-lastigen Vorinszenierung in verschiedenen Ankündigungsvideos zum Hot Topic – ist er in Form, wie sieht er aus, was hat er gegessen, wie will er so freizeitdeformiert gegen die Boxweltmeisterin Regina Halmich antreten? Jetzt führt er 13 000 Menschen in Düsseldorf einen mit Ehrgeiz restaurierten nackten Oberkörper vor. Und dieses Bild erzählt von einem, den der späte Wille nochmal unter Leiden und High-Intensive-Intervall-Training in Form gezwungen hat. Nein, das ist kein natürlich und konstant fit gehaltener 57 Jahre alter Körper. Wie sich über dem Hosenbund die müden Muskeln aufbäumen, sich gegen die herabhängende Haut stemmen, ist dieser ehrliche, abgekämpfte Oberkörper eines spät auferstandenen Entertainers nichts anderes als rührend.