Der Fußballkommentator ist ein Schlagzeuger, der mit Präzision und Taktgefühl am Spiel mitwirken muss, damit es als Gesamterlebnis gelingt. Im Idealfall. Sprung in die 17. Minute, Tor, 1:0. Er habe gerade nicht auf seinen Bildschirm geschaut, sagt Stefan Raab.