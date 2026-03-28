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Fußball„Oh, ist da gerade ein Tor gefallen?“

Lesezeit: 2 Min.

Zwei Mikrofone, null Interesse und unzähliges Salzgebäck: ein Länderspielabend mit Stefan Raab (li.) und Bully Herbig.
Zwei Mikrofone, null Interesse und unzähliges Salzgebäck: ein Länderspielabend mit Stefan Raab (li.) und Bully Herbig. Screenshot RTL+

Stefan Raab und Michael Bully Herbig haben sich für RTL als Fußballkommentatoren versucht. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie das nie wieder tun.

Von Thore Rausch

Der Fußballkommentator ist ein Schlagzeuger, der mit Präzision und Taktgefühl am Spiel mitwirken muss, damit es als Gesamterlebnis gelingt. Im Idealfall. Sprung in die 17. Minute, Tor, 1:0. Er habe gerade nicht auf seinen Bildschirm geschaut, sagt Stefan Raab.

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