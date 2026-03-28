Der Fußballkommentator ist ein Schlagzeuger, der mit Präzision und Taktgefühl am Spiel mitwirken muss, damit es als Gesamterlebnis gelingt. Im Idealfall. Sprung in die 17. Minute, Tor, 1:0. Er habe gerade nicht auf seinen Bildschirm geschaut, sagt Stefan Raab.
Fußball„Oh, ist da gerade ein Tor gefallen?“
Lesezeit: 2 Min.
Stefan Raab und Michael Bully Herbig haben sich für RTL als Fußballkommentatoren versucht. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie das nie wieder tun.
Von Thore Rausch
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