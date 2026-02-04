Man möchte es gerne als bloße Gedankenlosigkeit abtun. Das ist bei Stefan Raab ohnehin eine naheliegende Annahme: dass einfach niemand nachgedacht hat. Und um ein antisemitisches Klischee zu bedienen, braucht es keine böse Absicht, es reicht ein fehlendes Bewusstsein.
Stefan Raab unterstellt dem Juden Gil Ofarim in einem Einspieler das „Betrüger-Gen“. Viel plakativer kann man Antisemitismus nicht zur Schau stellen.
Von Stefan Niggemeier
RTL:Ist das ernsthaft die Raab-Offensive?
Stefan Raab will mit seiner neuen RTL-Show endlich den Sprung zurück ins abendliche Fernsehen schaffen. Über eine Fernsehviertelstunde, in der wirklich gar nichts klappen will.
