DebatteKalte Absicht

Lesezeit: 3 Min.

Gil Ofarim im Dschungelcamp.
Gil Ofarim im Dschungelcamp. (Foto: RTL/dpa)

Stefan Raab unterstellt dem Juden Gil Ofarim in einem Einspieler das „Betrüger-Gen“. Viel plakativer kann man Antisemitismus nicht zur Schau stellen.

Von Stefan Niggemeier

Man möchte es gerne als bloße Gedankenlosigkeit abtun. Das ist bei Stefan Raab ohnehin eine naheliegende Annahme: dass einfach niemand nachgedacht hat. Und um ein antisemitisches Klischee zu bedienen, braucht es keine böse Absicht, es reicht ein fehlendes Bewusstsein.

