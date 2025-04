Was hat der RBB im Fall Gelbhaar falsch gemacht? Die Beratungsfirma Deloitte präsentiert nach ihrer Untersuchung vernichtende Ergebnisse – auch und vor allem für Ex-Chefredakteur Biesinger.

Von Vivien Timmler

Es ist nur ein Kurzbericht, doch er wird den Sender noch lange beschäftigen: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat nach wochenlangem Drängeln interner Gremien die Ergebnisse einer externen Untersuchung zum Fall Gelbhaar vorgelegt. Die Beratungsfirma Deloitte hatte gemeinsam mit dem Investigativjournalisten Stephan Wels überprüft, was der Sender in der Berichterstattung über den Grünen-Politiker falsch gemacht hat. Und ist zu dem Schluss gekommen: so gut wie alles.