Zum Hauptinhalt springen

Öffentlich-rechtliche ReformEin Gesetz, das die Probleme nicht löst

Lesezeit: 6 Min.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, hat ein Gesetz durchgebracht und zugleich versprochen, dass nachgebessert wird.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, hat ein Gesetz durchgebracht und zugleich versprochen, dass nachgebessert wird. (Foto: Robert Michael/dpa)

Sachsen hat dem Reformstaatsvertrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio knapp zugestimmt, will aber Nachbesserungen. Zwei der größten Probleme der Öffentlich-Rechtlichen, das zeigt der Fall Julia Ruhs, liegen aber woanders.

Von Claudia Tieschky

Vor ziemlich genau einem Jahr ging es in Leipzig um den Rundfunk, und zwar einmal um alles. Die Ministerpräsidenten der Länder wollten Reformen für ARD und ZDF sowie ein neues Finanzierungsgesetz auf den Weg bringen, mit einer neuen Höhe des Rundfunkbeitrags und vielleicht sogar einem vereinfachten Verfahren für die Zukunft. Am Ende fehlte die Hälfte: Zum Gesetz über den neuen Rundfunkbeitrag konnten sich die Länder nicht durchringen.

Zur SZ-Startseite

Kulturfernsehen
:Da war doch mal Debatte

„Aspekte“, „Kulturzeit“ und „ttt“ wollen weg vom Dünkel, doch etwas Entscheidendes scheint verloren. Was gibt es zu feiern im deutschen Kulturfernsehen?

SZ PlusVon Claudius Seidl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite