Bis 2019 war Marion Horn Chefin der "Bild am Sonntag", dann verschwand sie in eine Beratung.

Von Laura Hertreiter

Es gibt so was wie Reue im Axel Springer Konzern. Sie drückt sich niemals so richtig in Worten aus - als Vorstand Mathias Döpfner sich mal bei den Frauen entschuldigen wollte, die unter den Zudringlichkeiten des früheren Bild-Chefs Julian Reichelt zu leiden hatten, ging das gehörig nach hinten los, bis heute fühlt sich keine versöhnt. Reue drückt Döpfner viel klarer mit seinen Personalentscheidungen aus. Zum Beispiel am Donnerstag, als der Berliner Konzern die Bild-Chefredaktion "mit sofortiger Wirkung" absetzte.