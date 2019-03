27. März 2019, 18:46 Uhr Sportübertragungen RTL zeigt Schumacher

Die Formel 2 wird in dieser Saison auch im Free TV zu sehen sein. Dass sich RTL Rechte daran gesichert hat, dürfte mit dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher zu tun haben, der am Wochenende in Bahrein startet.

RTL hat sich die Highlight-Rechte an der Formel 2 gesichert. Weil Mick Schumacher, der 20 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, erstmals zu den Fahrern zählen wird, rechnet der Sender offenbar künftig mit größerem Zuschauerinteresse. Die ersten Rennen finden am Wochenende in Bahrain statt. Live-Übertragungen sind bei RTL nicht geplant, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Stattdessen sollen die Höhepunkte in einer "Countdown"-Sendung 15 Minuten vor der Formel 1 zu sehen sein. Der Sender verspricht eine detaillierte Zusammenfassung der beiden Rennen des Wochenendes, inklusive Interviews und Reportagen.