23. August 2018, 18:38 Uhr ZDF "Ich setze mal auf einen sportlichen Empfang"

Dunja Hayali moderiert zukünftig das "Sportstudio". Ein Gespäch über ihren Lieblingsverein und wie sie mit Männern umgeht, die mit weiblichen Fußballmoderatoren fremdeln.

Interview von Javier Cáceres und David Denk

Für Dunja Hayali ist es eine Rückkehr zu ihren journalistischen Wurzeln: Am Samstagabend präsentiert die 44-Jährige, die ihre Laufbahn als Sportreporterin beim Radio begann, zum ersten Mal das Aktuelle Sportstudio im ZDF. Ein wenig Muffensausen habe sie schon vor der neuen Rolle, gibt Hayali beim Treffen in einer Tapasbar in Berlin-Kreuzberg zu. Dabei ist die Journalistin, bekannt geworden durch Heute-Journal und Morgenmagazin, kein ängstlicher Mensch. Für ihr Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit, vor wie hinter der Kamera, bekam die in ...