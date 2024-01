Von Caspar Busse

Es ist durchaus ein Spagat, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Vergabe der Bundesliga-Fernsehrechte von 2025 an vollführt. Denn DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel will die bisherigen langjährigen Partner nicht verärgern - und trotzdem muss er neue Interessenten finden, die mehr bieten und den Preis möglicherweise hochtreiben. Kompliziert ist die Situation insbesondere am frühen Samstagabend im frei empfangbaren Fernsehen. Bislang überträgt die ARD-Sportschau am Samstag im Free-TV von 18.30 Uhr an die Zusammenfassungen der Erst- und Zweitligapartien - wird das so bleiben?