26. April 2019, 18:40 Uhr Spielfilmtipps Komplexe und Kirschblüten

Ein ganzer Tag für ein fremdartiges Land, die Eskapaden eines wahnwitziges Kommissars und Terror von links - so vielseitig präsentiert sich das TV-Programm an diesem Wochenende - Fake-Orgasmus inklusive.

Von Stefan Fischer

Der Baader Meinhof Komplex

Der Film des Regisseurs Uli Edel und des Drehbuchautors und Produzenten Bernd Eichinger ist eine wilde Jagd durch ein prägendes Jahrzehnt deutscher Geschichte. Atemlos durcheilt er in zweieinhalb Stunden die Jahre von 1967 bis 1977, in denen sich die linksextreme RAF formiert und radikalisiert hat. Und an deren Ende ihre brutalsten Attentate stehen, die unter dem Begriff Deutscher Herbst subsumiert werden. Der Film zeigt die Taten der Terroristen und verschränkt sie mit deren Rechtfertigungen, denn ohne die dahinterstehende Ideologie sind die Entführungen und Exekutionen nicht denkbar. Der selbstgesteckte Anspruch an die Wahrhaftigkeit ist groß, man muss den Film dennoch als fiktive Annäherung sehen. Fürs Fernsehen ist er in zwei Teile zerlegt, sie laufen unmittelbar nacheinander.

Politdrama, Das Erste, Nacht zu Montag, 0.15 Uhr

Inspector Clouseau - Der beste Mann bei Interpol

Ist es Tollpatschigkeit oder Kalkül? Man kann das nie mit Gewissheit sagen bei dem wahnwitzigen Polizisten Clouseau (Peter Sellers). Für seinen ehemaligen Chef Dreyfus will er ein gutes Wort einlegen, doch die Sache geht gründlich daneben, und Clouseau hat dadurch endgültig einen Todfeind. Der nicht nur ihn, sondern die ganze Welt bedroht. Die Ermittlungen führen Clouseau unter anderem nach München, wo eine Reihe von Anschlägen auf ihn verübt werden. Im Anschluss läuft Inspector Clouseau - Der irre Flic mit dem heißen Blick, der letzte Film der Reihe mit Sellers als Clouseau (Tele 5, Sonntag, 22.25 Uhr). Dazu gibt es eine weitere Agentenparodie im Doppelpack: OSS 117 - Der Spion, der sich liebte und OSS 117 - Er selbst ist sich genug! (Servus TV, Samstag, 20.15 Uhr und 22.05 Uhr).

Krimiparodie, Tele 5, Sonntag, 20.15 Uhr

Harry und Sally

Natürlich haben Harry und Sally irgendwann Sex miteinander. Harry hat es von Anfang an gewusst: Der Sex kommt Männern und Frauen immer in die Quere bei dem Versuch, gute Freunde zu sein. Allerdings bleiben sie auch nach der gemeinsamen Nacht: gute Freunde. Selbst wenn es nach außen vielleicht nicht so aussehen mag und die beiden es auch nicht so wahrnehmen. Schließlich verlieren sie sich immer wieder aus den Augen, und wenn sie einander nach Jahren wieder begegnen, streiten sie meistens. Zum Beispiel über die Frage, ob Männer und Frauen befreundet sein können, ohne etwas miteinander zu haben. Irgendwann begreifen sie, dass sie streiten, weil sie sich etwas zu sagen haben. Meg Ryan und Billy Crystal blühen auf in der sorgfältigen Regie von Rob Reiner, der das tolle Drehbuch von Nora Ephron zur Hand hatte.

Liebeskomödie, ZDF Neo, Samstag, 20.15 Uhr

Kirschblüten und rote Bohnen

Der erste fiktive Blick auf Japan und die erste Selbstbetrachtung an diesem Tag. Zuvor sind von sechs Uhr morgens an auf 3sat Dokumentationen und Reportagen zu sehen, in denen Europäer das Land erklären. Doch womöglich erzählt Naomi Kawase in ihrem Spielfilm mehr über die Realität im Land, am Beispiel eines Imbisses, an dem Menschen zu einer Art Familienersatz füreinander werden. Das ist warmherzig, in seinem Blick auf Fehlentwicklungen in Japan aber auch schonungslos. Um Lebenseinstellungen geht es auch in Hirokazu Koreedas Like father, like son: Eine Familie erfährt, dass ihr Sohn nicht ihr leibliches Kind ist, sondern in der Geburtsklinik vertauscht wurde. Das zweite Elternpaar, das in derselben Situation steckt, hat stark abweichende Wertvorstellungen - fortan geht es darum, wer welches Kind prägen soll (3sat, Samstag, 22.05 Uhr).

Drama, 3sat, Samstag, 20.15 Uhr