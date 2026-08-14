Also lieb schaut er schon aus und für einen Politiker eigentlich fast zu gut, nicht so verkniffen und hängebackig und brillenlastig, weil ihn das ganznächtige An-Deutschland-Denken um den Schlaf gebracht hätte, sondern zur Abwechslung mal ein gutes Gesicht: Augen geradeaus, fester Blick, echt supersympathisch, und ganz ehrlich, da sieht man gleich, dass das einer von hier ist. Der auf dem Titelbild ist aber gar nicht der liebe, gut aussehende Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, sondern – Achtung! Die Kinder reinholen, die Katze auch, dann Fenster und Türen zu – „der gefährlichste Mann Deutschlands“.