JournalismusIn Hamburg sagt man Ciao

Lesezeit: 3 Min.

Machtwechsel an der Ericusspitze: Der Spiegel baut seine gesamte Führungsetage um.
Machtwechsel an der Ericusspitze: Der Spiegel baut seine gesamte Führungsetage um. (Foto: Thomas Lammeyer/Imago/imagebroker)

Beim „Spiegel“ räumt Geschäftsführer Stefan Ottlitz seinen Posten – und hinterlässt eine Redaktion, in der sich viele eine klare neue Strategie wünschen.

Von Sara Peschke und Thore Rausch

Stefan Ottlitz war lange nicht im Spiegel-Gebäude an der Hamburger Ericusspitze gesehen worden. Doch an diesem Mittwoch konnte man den Geschäftsführer des Spiegel-Verlags in der Cafeteria antreffen. Als später am Nachmittag eine kurze E-Mail an die Belegschaft ging, man möge sich zu einer Infoveranstaltung einfinden, ahnten einige im Haus deshalb schon, worum es gehen könnte.

