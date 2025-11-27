Stefan Ottlitz war lange nicht im Spiegel-Gebäude an der Hamburger Ericusspitze gesehen worden. Doch an diesem Mittwoch konnte man den Geschäftsführer des Spiegel-Verlags in der Cafeteria antreffen. Als später am Nachmittag eine kurze E-Mail an die Belegschaft ging, man möge sich zu einer Infoveranstaltung einfinden, ahnten einige im Haus deshalb schon, worum es gehen könnte.
Beim „Spiegel“ räumt Geschäftsführer Stefan Ottlitz seinen Posten – und hinterlässt eine Redaktion, in der sich viele eine klare neue Strategie wünschen.
Von Sara Peschke und Thore Rausch
