Stefan Ottlitz war lange nicht im Spiegel-Gebäude an der Hamburger Ericusspitze gesehen worden. Doch an diesem Mittwoch konnte man den Geschäftsführer des Spiegel-Verlags in der Cafeteria antreffen. Als später am Nachmittag eine kurze E-Mail an die Belegschaft ging, man möge sich zu einer Infoveranstaltung einfinden, ahnten einige im Haus deshalb schon, worum es gehen könnte.