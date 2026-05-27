Mit den entscheidenden Fragen ist man, wenn's um das eigene Leben geht, immer allein. „Bin ich ein außergewöhnlicher Mensch?“, will ein Mann zu Beginn dieser Serie wissen, in einem leise vor sich hin gemurmelten Monolog. Antwort: „Ja“. „Bin ich ein gewöhnlicher Mensch?“ Antwort: „Ja“. Und zur Erläuterung: „Beides … Keins von beiden …“
StreamingDer einsame Spinnen-Mann
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Nicolas Cage spielt in der Serie „Spider-Noir“ eine sehenswerte, düstere Variante des Spidermans. Wenn Superhelden nur immer diese Tiefe hätten!
Von Fritz Göttler
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