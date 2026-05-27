Nicolas Cage spielt in der Serie „Spider-Noir“ eine sehenswerte, düstere Variante des Spidermans. Wenn Superhelden nur immer diese Tiefe hätten!

Mit den entscheidenden Fragen ist man, wenn's um das eigene Leben geht, immer allein. „Bin ich ein außergewöhnlicher Mensch?“, will ein Mann zu Beginn dieser Serie wissen, in einem leise vor sich hin gemurmelten Monolog. Antwort: „Ja“. „Bin ich ein gewöhnlicher Mensch?“ Antwort: „Ja“. Und zur Erläuterung: „Beides … Keins von beiden …“