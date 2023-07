Von Celine Chorus

Es gibt dieses Jahr nur wenige Ereignisse in Spanien, die so sehnsüchtig erwartet wurden wie die Hochzeit der spanischen Adeligen Tamara Falcó und des Geschäftsmanns Íñigo Onieva. Und in der vergangenen Woche gab es wohl auch kaum jemanden in dem Land, der nicht die Ausgabe des People-Magazins ¡Hola! gesehen hat. Die Zeitschrift hatte sich für eine Million Euro die Exklusivrechte an dieser "Hochzeit des Jahres" gesichert. Allerdings rechnete man wohl nicht damit, welcher finanzielle Schaden über den Messenger-Dienst Whatsapp angerichtet werden könnte.