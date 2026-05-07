Der vielleicht größte Vorteil des sozialen Netzwerkes Bluesky besteht darin, dass es dem Twitter von 2015 sehr viel ähnlicher ist als das Twitter von heute, das seit fast drei Jahren X heißt. Bluesky sieht nahezu genauso aus und es vermittelt einem, ganz wie das alte Twitter, das Gefühl, bei wichtigen Dingen dabei zu sein, die man sonst verpasst hätte. Man erfährt alles über die hygienischen Bedingungen in den amerikanischen Abschiebungslagern, über die Fortschritte beim Wendelstein 7-x und die Binnendebatten amerikanischer Hauptstadtjournalisten. Und vor allem bekommt man nicht ununterbrochen von Accounts erklärt, die man nie abonniert hat, aber auch nicht abbestellen kann, dass dunklere Menschen unkultivierter sind als helle, dass sie zu Gewalt neigen und im Begriff sind, unsere Heimat zu überrennen.