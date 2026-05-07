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Soziale MedienImmer mir nach

Lesezeit: 2 Min.

Selbst die Rechten verlassen X, seit dort nur noch wenig los ist.
Selbst die Rechten verlassen X, seit dort nur noch wenig los ist. Monika Skolimowska

Accountkarussell in den sozialen Medien: die Linken, die SPD und die Grünen verlassen X/Twitter. Dafür schlagen rechte Medien wie  Nius und Junge Freiheit jetzt bei Bluesky auf.

Von Felix Stephan

Der vielleicht größte Vorteil des sozialen Netzwerkes Bluesky besteht darin, dass es dem Twitter von 2015 sehr viel ähnlicher ist als das Twitter von heute, das seit fast drei Jahren X heißt. Bluesky sieht nahezu genauso aus und es vermittelt einem, ganz wie das alte Twitter, das Gefühl, bei wichtigen Dingen dabei zu sein, die man sonst verpasst hätte. Man erfährt alles über die hygienischen Bedingungen in den amerikanischen Abschiebungslagern, über die Fortschritte beim Wendelstein 7-x und die Binnendebatten amerikanischer Hauptstadtjournalisten. Und vor allem bekommt man nicht ununterbrochen von Accounts erklärt, die man nie abonniert hat, aber auch nicht abbestellen kann, dass dunklere Menschen unkultivierter sind als helle, dass sie zu Gewalt neigen und im Begriff sind, unsere Heimat zu überrennen.

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