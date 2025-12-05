In den Zeilen der Jury, die erklären sollen, wieso Sophie von der Tann den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, den größten öffentlich-rechtlichen Fernsehpreis bekommt, steht ein vergifteter Satz: „Man kann immer über einzelne Formulierungen diskutieren“. Wer das aktuell in aller Heftigkeit zu spüren bekommt, ist von der Tann selbst. Zum Beispiel von den Menschen, die draußen vor der Tür stehen.