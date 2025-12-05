Zum Hauptinhalt springen

Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis„Ich bin kein Einzelfall“

Lesezeit: 3 Min.

Sophie von der Tann berichtet für die ARD seit 2021 aus Israel.
Sophie von der Tann berichtet für die ARD seit 2021 aus Israel. (Foto: Buza Eli Tzoran/BR)

Die ARD-Journalistin Sophie von der Tann erhält trotz massiver Anfeindungen den größten öffentlich-rechtlichen Fernsehpreis. Nur will die Jury nicht so recht begründen, wieso eigentlich.

Von Thore Rausch, Köln

In den Zeilen der Jury, die erklären sollen, wieso Sophie von der Tann den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, den größten öffentlich-rechtlichen Fernsehpreis bekommt, steht ein vergifteter Satz: „Man kann immer über einzelne Formulierungen diskutieren“. Wer das aktuell in aller Heftigkeit zu spüren bekommt, ist von der Tann selbst. Zum Beispiel von den Menschen, die draußen vor der Tür stehen.

Zur SZ-Startseite

Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis
:Der Kulturkampf um den Journalismus

Populisten, Autokraten und Tech-Milliardäre bedrohen die freie und kritische Berichterstattung wie nie zuvor. Es liegt an uns, ob wir eine unsere Gesellschaft tragende Kultur verlieren oder nicht. Die Rede zur Verleihung  des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises in Köln.

Von Andreas Voßkuhle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite