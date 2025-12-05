In den Zeilen der Jury, die erklären sollen, wieso Sophie von der Tann den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, den größten öffentlich-rechtlichen Fernsehpreis bekommt, steht ein vergifteter Satz: „Man kann immer über einzelne Formulierungen diskutieren“. Wer das aktuell in aller Heftigkeit zu spüren bekommt, ist von der Tann selbst. Zum Beispiel von den Menschen, die draußen vor der Tür stehen.
Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis„Ich bin kein Einzelfall"
Die ARD-Journalistin Sophie von der Tann erhält trotz massiver Anfeindungen den größten öffentlich-rechtlichen Fernsehpreis. Nur will die Jury nicht so recht begründen, wieso eigentlich.
Von Thore Rausch, Köln
Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis:Der Kulturkampf um den Journalismus
Populisten, Autokraten und Tech-Milliardäre bedrohen die freie und kritische Berichterstattung wie nie zuvor. Es liegt an uns, ob wir eine unsere Gesellschaft tragende Kultur verlieren oder nicht. Die Rede zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises in Köln.
