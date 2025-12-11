Zum Hauptinhalt springen

JournalismusEingeschränkter Zugang zur Wahrheit

Lesezeit: 3 Min.

Die ARD-Korrespondentin in Israel, Sophie von der Tann, wurde ausgezeichnet – und scharf angegriffen.
Die ARD-Korrespondentin in Israel, Sophie von der Tann, wurde ausgezeichnet – und scharf angegriffen. (Foto: Imago/Uwe Koch)

Mehrere deutsche Ex-Botschafter fordern in einem offenen Brief, dass Journalisten zur Berichterstattung nach Gaza gelassen werden. Was das mit dem Fall Sophie von der Tann zu tun hat.

Von Thore Rausch

„Diese Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen“. Ein Satz, den Journalistinnen und Journalisten nicht gerne sagen, aber oft sagen müssen, wenn sie über Konflikte wie den im Nahen Osten berichten. Es ist ein Satz, für den zuletzt besonders die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann angegriffen wurde. Nein, dieser Satz sei „einer demokratischen Öffentlichkeit nicht würdig“, erklärt Birgitta Siefker am Telefon. Wie meint sie das?

