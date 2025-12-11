„Diese Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen“. Ein Satz, den Journalistinnen und Journalisten nicht gerne sagen, aber oft sagen müssen, wenn sie über Konflikte wie den im Nahen Osten berichten. Es ist ein Satz, für den zuletzt besonders die ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann angegriffen wurde. Nein, dieser Satz sei „einer demokratischen Öffentlichkeit nicht würdig“, erklärt Birgitta Siefker am Telefon. Wie meint sie das?