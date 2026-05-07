Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des FC Bayern München am 2. Mai 2014 sagte der heutige Ehrenpräsident des Vereins Ulrich Hoeneß, kurz bevor er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antrat, einen legendären Satz: „Das war's noch nicht!“
SerieDas muss man gesehen haben
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Eine atemberaubende Überraschungsfolge der Serie „The Bear“ zeigt einen Moment, in dem ein Mensch nicht mehr verhindern kann, wie die Finsternis in ihm sich Bahn bricht.
Von Bernhard Heckler
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