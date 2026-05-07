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SerieDas muss man gesehen haben

Lesezeit: 3 Min.

Lachen, bis nichts mehr zu lachen übrig bleibt: Mikey (Jon Bernthal, links) und Richie (Ebon Moss-Bachrach) in der Sonderfolge „Gary“ im Serienkosmos von „The Bear“.
Lachen, bis nichts mehr zu lachen übrig bleibt: Mikey (Jon Bernthal, links) und Richie (Ebon Moss-Bachrach) in der Sonderfolge „Gary“ im Serienkosmos von „The Bear“. FX / Disney+

Eine atemberaubende Überraschungsfolge der Serie „The Bear“ zeigt einen Moment, in dem ein Mensch nicht mehr verhindern kann, wie die Finsternis in ihm sich Bahn bricht.

Von Bernhard Heckler

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des FC Bayern München am 2. Mai 2014 sagte der heutige Ehrenpräsident des Vereins Ulrich Hoeneß, kurz bevor er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antrat, einen legendären Satz: „Das war's noch nicht!“

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Serie
:Die Einsamkeit eines Menschen, der „The Bear“ nicht gut findet

Alle lieben diese Serie, die gerade elf Emmys gewonnen hat. Was aber, wenn man gleich die erste Folge so grauenhaft fand, dass man nicht weiterschauen wollte?

SZ PlusVon Johanna Adorján

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