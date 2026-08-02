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Sommerinterview mit Bärbel BasDie Koalition streitet um die Rente, auch in der Sommerpause

Lesezeit: 3 Min.

Bärbel Bas (SPD, r), Bundesministerin für Arbeit und Soziales und SPD-Parteivorsitzende, spricht mit ZDF-Moderatorin Diana Zimmermann beim Sommerinterview 2026.
Bärbel Bas (SPD, r), Bundesministerin für Arbeit und Soziales und SPD-Parteivorsitzende, spricht mit ZDF-Moderatorin Diana Zimmermann beim Sommerinterview 2026. Dominik Asbach/ZDF/dpa

SPD-Chefin Bärbel Bas freut sich im ZDF-Sommerinterview über den Vorstoß dreier CDU-Ministerpräsidenten, an der Rente mit 63 festzuhalten. In der ARD hält CSU-Chef Markus Söder davon nichts.

Von Peter Fahrenholz

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Die Regierungspolitik der schwarz-roten Koalition erinnert in vielen Bereichen an den Mythos des Sisyphos, den der französische Schriftsteller Albert Camus im Jahr 1942 zur Grundlage eines berühmten philosophischen Essays gemacht hat. Der griechische König Sisyphos muss als Strafe der Götter einen schweren Fels den Berg hinaufrollen, der kurz vor dem Gipfel immer wieder herunterrollt. Und die Mühe beginnt von vorn.

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