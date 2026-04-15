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SerieBei dieser Netflix-Produktion bluten die Augen

Lesezeit: 3 Min.

Camila Morrone als Todesbraut in „Something Very Bad Is Going To Happen“.
Camila Morrone als Todesbraut in „Something Very Bad Is Going To Happen“. Netflix

Bei „Something Very Bad Is Going To Happen“ ist der Name Programm: Die erste Serie der Duffer-Brüder nach „Stranger Things“ scheitert krachend. Warum sind zweite Stoffe immer so schwer?

Von Bernhard Heckler

Die Macher der Serie „Something Very Bad Is Going To Happen“ müssen eine düstere Vorahnung gehabt haben. Wenn wir uns jetzt in den Writer’s Room zurückziehen und die Drehbücher finalisieren, dann wird etwas sehr Schlimmes passieren. Wir werden richtig hammerharten Mist produzieren. Aber was soll’s. Das ist dann das Problem der Zuschauer.

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