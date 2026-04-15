Die Macher der Serie „Something Very Bad Is Going To Happen“ müssen eine düstere Vorahnung gehabt haben. Wenn wir uns jetzt in den Writer’s Room zurückziehen und die Drehbücher finalisieren, dann wird etwas sehr Schlimmes passieren. Wir werden richtig hammerharten Mist produzieren. Aber was soll’s. Das ist dann das Problem der Zuschauer.