Die Macher der Serie „Something Very Bad Is Going To Happen“ müssen eine düstere Vorahnung gehabt haben. Wenn wir uns jetzt in den Writer’s Room zurückziehen und die Drehbücher finalisieren, dann wird etwas sehr Schlimmes passieren. Wir werden richtig hammerharten Mist produzieren. Aber was soll’s. Das ist dann das Problem der Zuschauer.
SerieBei dieser Netflix-Produktion bluten die Augen
Lesezeit: 3 Min.
Bei „Something Very Bad Is Going To Happen“ ist der Name Programm: Die erste Serie der Duffer-Brüder nach „Stranger Things“ scheitert krachend. Warum sind zweite Stoffe immer so schwer?
Von Bernhard Heckler
Streaming:Hauptsache, es knallt
In der dritten Staffel erfindet sich die Skandalserie „Euphoria“ neu: als überbordende Mischung aus Western, Drogenthriller und Satire. Sydney Sweeney und Zendaya glänzen, Jacob Elordi ist okay.
Lesen Sie mehr zum Thema