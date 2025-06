Von Aurelie von Blazekovic

Literatur für junge Erwachsene hat einen komischen Ruf bekommen in letzter Zeit. Die Romance-Welle im Buchhandel mit ihren vielen Geschichten über Sex mit Drachen, oder über Erniedrigungsfantasien im Subgenre Dark Romance, triggert den ältesten Impuls der Kulturkritik: The kids are not alright. Wer liest diesen Schund und wer schützt jetzt unsere Frauen und Kinder?