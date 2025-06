Kein Selbstbewusstsein, Machogehabe und Erektionsprobleme: Die klug gemachte Miniserie „Softies“ zeigt, warum es für junge Männer gar nicht so erstrebenswert ist, „tough“ zu sein.

Von Max Fluder

Die zwei wesentlichen Sätze fallen zu Beginn der dritten Folge, also ziemlich genau in der Mitte der Miniserie. Der mit sich und seinem Aussehen hadernde Mittzwanziger Hassan (Samir Salim) möchte fitter werden, also hebt er Gewichte zusammen mit seinem WG-Mitbewohner Marvin (Damian Hardung, aus „Maxton Hall“). Die beiden stehen auf einem Dach über Berlin, aber die Stimmung ist im Keller. Als Hassan seinen Mitbewohner fragt, was los sei, antwortet dieser nur: „Was willst du hören, Details aus meinem Sexleben?“ Hassan erwidert: „Warum nicht? Frauen erzählen sich doch auch alles.“