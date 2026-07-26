Fußballvergleiche genießen Markus Söders besondere Wertschätzung, das zeigt sich nicht nur, aber immer wieder auch in seinen Sommerinterviews. Vergangenes Jahr zum Beispiel, als er nach der verpatzten Richterwahl und der auch sonst eher holprigen Anfangsphase der Bundesregierung gefragt wurde. Man habe, sagte er, „ein paar blöde Tore kassiert“. Seitdem kamen, um im Bild zu bleiben, noch ein paar blöde Tore dazu. Der Umgang des Kanzlers mit Noch-Verkehrsminister Patrick Schnieder ist nur eines davon. Und wieder greift Söder zur bewährten Analogie: „Es ist wie bei einem Fußballtrainer, er muss ein- und auswechseln.“