Von Thomas Balbierer

In Talkshows wurde Markus Söder zuletzt oft in der Rolle des charismatischen Antagonisten besetzt, vor dessen Attacken weder Feind noch Freund sicher sind („Mit Daniel Günther ist es wie mit einer Uhr, die stillsteht. Die zeigt auch zweimal am Tag die richtige Zeit.“) Den Part des amüsanten Schurken füllte Söder munter aus und lieferte sich selbst mit den Fragestellern fernsehtaugliche Scharmützel.